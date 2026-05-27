Il pagellone della nostra redazione riguardante l'anno appena concluso dei rosanero
Finale di stagione, tempo di voti e valutazioni. La brutta eliminazione contro il Catanzaro è ancora fresca, e mentre il Palermo comincia a gettare le basi sulla prossima stagione, a cominciare dal ritiro estivo e le prime news di calciomercato, è tempo di mettere il sigillo finale sul campionato disputato dalla banda Inzaghi. Che voto dare al Palermo? Giudizi contrastanti. Il campionato dei rosanero è stato un susseguirsi di alti e bassi. Momenti in cui la Serie A sembrava vicinissima, fasi in cui il distacco sembrava insormontabile, e la beffa finale dei play-off. L'esercizio più complesso, ma banale allo stesso tempo, è quello del pagellone di fine stagione. Non siamo nessuno per poterci tirare indietro, e quindi ecco il pagellone della stagione 25/26 del Palermo.
PORTIERI
Bardi: S.V.
Gomis: 6
Joronen: 7.5
DIFENSORI
Augello: 6.5
Bani: 7.5
Berenszynski: 5
Ceccaroni: 6.5
Diakité: 4.5
Magnani: 5
Peda: 6
Pierozzi: 6.5
Rui Modesto: 6.5
Veroli: 5.5
CENTROCAMPISTI
Blin: 4.5
Giovane: 6
Gomes: 4
Gyasi: 5
Palumbo: 7.5
Ranocchia: 7
Segre: 6
Vasic: 5.5
ATTACCANTI
Brunori: 4.5
Corona: S.V.
Johnsen: 5
Le Douaron: 6
Pohjanpalo: 8
ALLENATORE
Inzaghi: 6.5
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