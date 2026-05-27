Finale di stagione, tempo di voti e valutazioni. La brutta eliminazione contro il Catanzaro è ancora fresca, e mentre il Palermo comincia a gettare le basi sulla prossima stagione, a cominciare dal ritiro estivo e le prime news di calciomercato, è tempo di mettere il sigillo finale sul campionato disputato dalla banda Inzaghi. Che voto dare al Palermo? Giudizi contrastanti. Il campionato dei rosanero è stato un susseguirsi di alti e bassi. Momenti in cui la Serie A sembrava vicinissima, fasi in cui il distacco sembrava insormontabile, e la beffa finale dei play-off. L'esercizio più complesso, ma banale allo stesso tempo, è quello del pagellone di fine stagione. Non siamo nessuno per poterci tirare indietro, e quindi ecco il pagellone della stagione 25/26 del Palermo.

PORTIERI

Bardi: S.V.

Gomis: 6

Joronen: 7.5

DIFENSORI

Augello: 6.5

Bani: 7.5

Berenszynski: 5

Ceccaroni: 6.5

Diakité: 4.5

Magnani: 5

Peda: 6

Pierozzi: 6.5

Rui Modesto: 6.5

Veroli: 5.5

CENTROCAMPISTI

Blin: 4.5

Giovane: 6

Gomes: 4

Gyasi: 5

Palumbo: 7.5

Ranocchia: 7

Segre: 6

Vasic: 5.5

ATTACCANTI

Brunori: 4.5

Corona: S.V.

Johnsen: 5

Le Douaron: 6

Pohjanpalo: 8

ALLENATORE

Inzaghi: 6.5