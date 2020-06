Il bello della Serie D: Marina di Ragusa da applausi, il saluto al Palermo ricordando i due incroci storici

La Serie D lascia il segno.

Approdare, dopo il fallimento, in un campionato dilettantistico è l’incubo di ogni squadra blasonata. Un incubo diventato realtà, un anno fa, per il Palermo, rinato dalle ceneri sotto la guida del duo Mirri-Di Piazza. Qualche giorno fa, una stagione tanto temuta si è conclusa, seppur in anticipo a causa della sospensione del campionato dettata dall’emergenza Coronavirus, donando un successo a tavolino ai rosanero e tanti ricordi. Memorie indelebili che, senza dubbio, rimarranno nella storia. Prestazioni da trenta e lode, applausi e fairplay. Ma anche tante polemiche. Quel che è certo è che la Serie D ha regalato emozioni di spessore al club del Viale del Fante.

A dimostrare che i dilettanti non sono soltanto campi di periferia né brutto calcio, questa mattina, il Marina di Ragusa. I mazzariddari, attraverso un post su Facebook, hanno voluto salutare il Palermo, congratulandosi per la straordinaria stagione giocata e dicendo grazie per le emozioni vissute: dall’arrivo al “Renzo Barbera” nella quarta giornata fino alla gara di ritorno allo Stadio Aldo Campo. Due appuntamenti con la storia per i rossoblù.

“L’Asd Marina di Ragusa – si legge – si complimenta con l’intera società Ssd Palermo per la meritata promozione in Lega Pro. Nell’estate 2019 quando abbiamo conosciuto le squadre che avremmo dovuto affrontare in questo campionato 2019/2020, nella nostra prima volta serie D, abbiamo subito capito che si sarebbe trattato di un girone prestigioso. Poter gareggiare con squadre blasonate e piene di storia come tra le altre Licata, Acireale, Savoia, Giugliano, Castrovillari, Marsala, Messina e, in modo particolare, il Palermo, è stato stimolante ed entusiasmante. La partita dell’andata nel grande e storico stadio Renzo Barbera e la partita del ritorno, presso lo stadio Aldo Campo, le ricorderemo per sempre come “Appuntamenti con la storia” da rivivere tra le pagine del nostro Diario Rossoblù. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che in quel fantastico 26 gennaio 2020 hanno riempito gli spalti dello stadio, i nostri Tifosi e simpatizzanti, e anche tutti i Tifosi Rosanero che hanno fatto sentire sempre il loro calore e affetto. Sperando di rivivere giornate di Sport come quelle vissute, all’insegna della stima e del rispetto, vi auguriamo il meglio per questa nuova avventura tra i professionisti“.

