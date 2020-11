Ibrahimovic, tweet nostalgico con la maglia della Svezia: “E’ da tempo che non ci si vede”

“Nostalgia canaglia”.

Leader dentro e fuori dal campo, trascinatore nonostante i suoi 39 anni, Zlatan Ibrahimovic, è sempre più instancabile. Dopo avere riconquistato il “Diavolo” e raggiunto la vetta della classifica marcatori in Serie A, SuperZlatan, è pronto a riprendersi anche la Svezia. Il giocatore, che non veste la maglia della sua Nazionale dall’Europeo 2016, ha voluto mandare un messaggio che lascia ben poco spazio all’immaginazione “Da quanto tempo che non ci vediamo“.

Una frase breve, ma significativa, accompagnata da uno scatto che ritrae lo stesso attaccante con indosso la maglia della Svezia. Tra due settimane le squadre si fermeranno per lasciare spazio alle rispettive Nazionali, impegnate tra amichevoli e Nations League. Una tempistica che già fa sognare la terra natia di Ibrahimovic, pronta a riaccogliere il proprio beniamino dopo un’assenza lunga ben 4 anni.