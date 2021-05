Ibrahimovic, è ufficiale: stagione finita, salta anche gli Europei. Il comunicato della Svezia

Stagione finita per Zlatan Ibrahimovic e addio convocazione per gli Europei.

Tegola per Zlatan Ibrahimovic, costretto ad uscire anzitempo durante la sfida Juventus-Milan: il delicatissimo scontro diretto per la Champions vinto dai rossoneri con un rotondo 3-0 all’Allianz Stadium. Il giocatore, aveva abbandonato il terreno di gioco visibilmente dolorante. In una nota, il Milan, ha fatto chiarezza sulle condizioni dell’attaccante svedese.

“Oggi Zlatan Ibrahimovic ha informato il ct Janne Andersson che l’infortunio gli impedirà di partecipare all’Europeo di quest’estate. Forza Zlatan, speriamo di rivederti presto sul campo”.