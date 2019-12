Hugo Maradona: “Un’emozione vedere Messi al San Paolo. Gattuso? La grinta non basta, questo gruppo…”

Sale l’attesa per il doppio confronto tra Napoli e Barcellona.

Malgrado manchino più di due mesi alla sfida di Champions League tra azzurri e blaugrana, in programma il prossimo 25 febbraio, il big match del “San Paolo” rappresenta uno degli argomenti più discussi nell’ambiente napoletano. Gli uomini di Gattuso infatti, nonostante l’ampia vittoria contro il Genk, non è ancora riuscita a superare il complicato momento vissuto in campionato. Un argomento su cui il fratello del Pibe de Oro, Hugo Maradona, si è espresso durante un’intervista rilasciata ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”.

“Le partite vanno giocate sempre. Il Napoli deve fare una buona partita a Barcellona. A Napoli si può fare risultato ma a Barcellona sarà difficile, deve dare il massimo. Vedere giocare Messi al San Paolo sarà emozionante. Prendere una squadra in queste condizioni e farla ripartire non è facile. Gattuso deve cercare di riportare il gruppo al suo vecchio splendore, deve trasferire un po’ di grinta, anche se quella da sola, non basta. Centrocampo? Per me si deve comprare un centrocampista di gioco. Un regista, qualcuno che sappia smistare il pallone. Tutto dipende da quello che vuole Gattuso, come vuole giocare e come vuole mettere in campo la squadra”.

“Per me il Napoli contro il Barcellona deve fare molta attenzione alla partita di ritorno al Camp Nou perchè al San Paolo soffrono tutti in Europa. Credo sarà emozionante vedere Messi nel tempio che è stato di Diego, è un bene per il nostro calcio. Gattuso? Solo con la grinta non si può fare molto, deve essere più bravo ad unire il gruppo come prima. Non è una missione facile”