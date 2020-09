Hellas Verona-Roma, stangata per i giallorossi: il Giudice Sportivo decreta lo 0-3 a tavolino

Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sul caso Hellas Verona-Roma.

Pochi giorni fa la notizia che aveva stupito tutti: il risultato finale della gara valida per la prima giornata, terminata 0-0, poteva non essere omologato. Il caso, nello specifico, riguardava il centrocampista giallorosso Amadou Diawara: in ossequio alle normative federali, infatti, ogni club ad inizio stagione deve presentare una lista ufficiale composta da 25 giocatori cosiddetti “over”, a cui aggiungere un secondo elenco formato da un numero illimitato di calciatori “under 22”. Il centrocampista ex Napoli, però, è stato inserito in questa seconda lista di giovani del club giallorosso, non andando ad occupare lo slot riservato a tesserati la cui età andasse oltre la soglia anagrafica dei ventidue anni. Il tutto perché in una fase successiva alla presentazione della lista, il 17 luglio per la precisione, il classe 1997 ha compiuto 23 anni, quindi la dirigenza giallorossa avrebbe dovuto provvedere a cambiare proprio la collocazione iniziale del calciatore, spostando quindi Diawara nella distinta riservata ai calciatori “over”.

Roma-Juventus, saranno scelti dagli sponsor i mille tifosi che presenzieranno all’Olimpico: i dettagli

Il Giudice Sportivo, in merito al pasticcio del club giallorosso in occasione della prima giornata di Serie A, si espresso a sfavore dei capitolini affidandosi al regolamento del campionato. Dunque, è stato ufficialmente annullato il risultato finale di 0-0 ottenuto sul campo ed è stato invece confermata la sconfitta a tavolino per la compagine guidata da Paulo Fonseca, con i tre punti che andranno agli scaligeri di Ivan Juric. La Roma, intanto, farà ricorso poiché non accetta la decisione definitiva del Giudice Sportivo e spera di poter convertire la sanzione in una ammenda. La difesa della società della capitale vorrebbe dimostrare che l’errore commesso sarebbe soltanto una svista commessa in buona fede, anche perché il club aveva ancora a disposizione 4 slot liberi nella lista dei 25 giocatori “over”.

VIDEO Roma, il pasticcio Diawara: l’ex Napoli non poteva giocare contro l’Hellas Verona, la sua bella Mariana…