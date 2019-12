Hellas Verona, Faroni: “Fa piacere l’interesse da parte delle big, ma non mi faccio illusioni”

Davide Faraoni si mette in mostra.

Il difensore dell’Hellas Verona, intervistato nella giornata di oggi presso le colonne del quotidiano veneto L’Arena, ha detto la sua in merito al proprio futuro, parlando delle richieste ricevute da alcune big italiane del calibro di Roma e Inter. Di seguito le dichiarazioni del terzino classe ’91, reduce da una buona prima parte di stagione in maglia gialloblù: “Fanno molto piacere le richieste da parte di Roma, Lazio e Inter, ma io ho sempre pensato a giocare e basta. Il calcio è pazzesco. Bastano tre o quattro partite fatte bene che sei sulla bocca di tutti, come il contrario però. Non mi faccio illusioni, e poi c’è il Verona che mi ha dato tanto. Dobbiamo pensare tutti solo alla salvezza“.