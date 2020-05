Hellas Verona, Faraoni: “Non vedo l’ora di riprendere. Interesse della Lazio? Vi dico cosa penso”

Davide Faraoni pronto a ripartire.

Il terzino dell’Hellas Verona, intervistato a L’Arena, ha parlato del proprio futuro: “Riguardo alle notizie di mercato mi fa piacere l’accostamento alla Lazio, indipendentemente dal fatto che sia la squadra in cui sono cresciuto, ma al momento vedo distante l’inizio del campionato, figurarsi il mercato. Io comunque sto bene a Verona e ho un contratto che scade nel 2021, dunque al momento penso solo a terminare al meglio questa stagione. Non vedo l’ora di riprendere a giocare con il Verona. Se dovessimo ripartire dovremmo farlo con la testa giusta“.

Sulla ripresa: “Tornare a Peschiera, seppur fra mille controlli e limitazioni, è stata una vera iniezione di felicità. Riprendere a correre in campo è importantissimo, e poi rivedere mister Juric e i compagni è stato un toccasana per tutti. Certo, ci salutiamo al massimo con i gomiti, arriviamo al campo già vestiti, corriamo scaglionati e ci facciamo la doccia a casa, ma questo è l’unico modo per ricominciare in sicurezza. Le partite senza pubblico sono innaturali: la gente, la partecipazione e i cori sono ingredienti necessari per il calcio. Adesso però bisogna andare oltre e adattarsi a giocare così… Svantaggiati da una sosta così lunga? Credo che sarà una condizione comune, noi dovremo solo cercare di ripartire forte“.