Hellas Verona-Cagliari, Juric: “Impossibile ritrovare subito il ritmo. Ci sono stati tanti infortuni mai visti prima”

Parla Ivan Juric.

Alla vigilia del ritorno in campionato contro il Cagliari, il tecnico dell’Hellas Verona si è espresso in vista del match in programma domani alle 21.45, esprimendosi in merito ai diversi infortuni affrontati dalla compagine gialloblù: “È impossibile ritrovare subito il nostro ritmo, perché abbiamo avuto molti problemi, non avevo mai vissuto una situazione del genere da allenatore. Anche domani mancheranno tanti giocatori, o qualcuno andrà in panchina, avendo solo fatto un paio di allenamenti. È una situazione strana, ci sono stati infortuni mai visti prima. Evidentemente la pausa di settanta giorni a casa ha fatto danni. Per cui bisogna cercare di tornare quelli che eravamo, ma non so se ci riusciremo subito“.