Guerra in Ucraina, comunicato dello Shakhtar: “Fuori la Russia da ogni competizione”

Duro comunicato dello Shakhtar Donetsk, club ucraino, che richiede l'esclusione della Russia da ogni torneo sportivo internazionale

Il comunicato recita: "Oh, sport! Tu sei il mondo! La Russia usa il successo sportivo per propagare la sua ideologia. Lo sport per i russi non è una fonte di competizione nobile, pacifica e amichevole. È uno strumento per promuovere idee, intimidire, uccidere e distruggere. Chiediamo a tutta l'élite sportiva mondiale di sostenere questa richiesta".