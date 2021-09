Green Pass, tifosi del Catania disertano il “Massimino”: “Restrizioni inaccettabili”

Montano le proteste dei gruppi organizzati per le limitazioni negli stadi

Green Pass, posti a scacchiera e spalti riempiti solo al 50%: queste le regole dettate dal Governo per il ritorno dei tifosi negli stadi dopo quasi 2 anni. Restrizioni ben poco gradite ai gruppi ultras organizzati che, proprio per questo motivo, hanno deciso di disertare gli stadi da Nord a Sud. E' il caso della Curva Sud del Catania che, in vista della sfida la Fidelis Andria, hanno comunicato la loro assenza sugli spalti del "Massimino" in occasione del match in programma domani alle 14:30.

“Tutto ciò è inconcepibile per il nostro modo di essere e pensare, e se per entrare in uno stadio venga imposta una limitazione di biglietti, un tampone, un pass, una mascherina, il distanziamento, etc… il nostro essere ultras, all’interno dello stadio, non ha alcun senso al momento. Quindi continuiamo sulla base del nostro pensiero di mesi orsono, ribadendo che non ci sono le condizioni per continuare l’attività ultras in curva, l’aggregazione da stadio e la fratellanza che la fede rossazzurra unisce, ma continuiamo la nostra militanza nelle strade e nelle piazze, con i nostri fratelli, come sempre, da sempre e per sempre attenderemo tempi migliori e attenzioneremo l’evolversi degli eventi, sempre vigili su possibili sviluppi, senza lasciare nulla al caso ed agiremo di conseguenza nella speranza che presto si torni ad una certa “normalità” e si possa stare di nuovo l’uno accanto all’altro, gioendo e soffrendo per le sorti del Catania”.