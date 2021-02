Grande Fratello Vip, Zenga ritrova il figlio Andrea: l’assegno di Walter, il messaggio dell’ex moglie e le polemiche a Canale 5

Continua a tenere banco il caso Zenga.

Nei giorni scorsi, al ‘Grande Fratello Vip’, Andrea Zenga – nuovo concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini -, ha parlato del delicato rapporto con il padre Walter: tra i due non vi sarebbe mai stata una frequentazione quotidiana ed assidua, la classica figura paterna nel percorso di crescita del figlio dell’ex portiere dell’Inter e Roberta Termali sarebbe di fatto stata assente.

“Nei momenti importanti della mia vita lui non c’era, io penso a chi c’è stato. Non voglio fare la vittima, ma non ho mai sentito il bisogno di andarlo a cercare, non mi manca”, ha spiegato il ragazzo qualche settima fa.

Il racconto del giovane concorrente ha scaturito non poche polemiche e grande compartecipazione emotiva da parte dei compagni di avventura del ragazzo e degli ospiti in studio, che si sono subito schierati dalla parte di Zenga Junior. Tuttavia, l’ex tecnico del Cagliari non ha gradito i commenti sul suo conto, e dopo un duro sfogo su Instagram, ha deciso prima di incontrare il figlio durante la trentacinquesima puntata del GF Vip e poi, di raccontare le sue verità nel corso del consueto appuntamento domenicale di ‘Live-Non è la d’Urso?’: a quanto pare, il super campione interista – arrivato in Italia da Dubai -, non avrebbe incassato nemmeno un euro per le ospitate in tv.

Niccolo e Andrea, che accusano pesantemente il padre – il primo, addirittura ha preparato un libro (mai pubblicato) contro lo stesso Walter -, tre anni fa, avrebbero percepito 30 mila euro l’uno su decisione del tribunale di Ancona. Secondo ‘Liberoquotidiano.it’, l’ex portiere sarebbe stato citato in giudizio dalla Termali, che avrebbe chiesto l’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento dal 2001. Nel frattempo, nelle ultime ore, la conduttrice avrebbe provato a riallacciare i rapporti con Zenga attraverso un messaggio inatteso, a cui il campione – come dichiarato dallo stesso – ha deciso di non rispondere.