Grande Fratello Vip, Balotelli contro Alda D’Eusanio: l’attaccante del Monza chiede la squalifica, ecco perchè

Mario Balotelli contro Alda D’Eusanio.

Questa sera, la nota giornalista, conduttrice televisiva e opinionista italiana – nuova concorrente del Grande Fratello Vip -, potrebbe essere squalificata dal reality condotto da Alfonso Signorini, appena 3 giorni dopo il suo ingresso nella casa di Cinecittà: la vulcanica presentatrice Rai, infatti, si è lasciata andare a qualche commento di poco gusto.

Tutto è cominciato quando la D’Eusanio, parlando con gli altri coinquilini, avrebbe usato un’espressione razzista, che ha fatto infuriare Mario Balotelli: “Vedi qualche ne*ro da queste parti?”. L’attaccante del Monza, sul proprio account Instagram si è scagliato duramente contro la donna, chiedendone addirittura la squalifica dal programma: “La mia domanda è ovvia: perché questo tipo di persone esistono ancora? Perché fa ridere questa battuta? Perché ancora non è punibile con sanzioni a vita? Perché cavolo non è più grave di una bestemmia? Perché cavolo non ci arrivate ancora?”.

Schietto e diretto anche il commento del fratello di SuperMario, Enock Barwuah, ex concorrete del Gf Vip: “Che schifo! Questo non è un errore, ma molto di più. Non deve passare inosservato. In questo caso hanno toccato la mia sensibilità e quella di tante altre persone. Ora vi spiego cosa vuol dire il termine ne*ro. Gli americani andavano in Africa a comprare i neri, per poi portarli in America facendoli lavorare, schiavizzandoli, e facendogli fare quei lavori che neanche gli animali riuscirebbero a fare. Quelli erano i ne*ri, quindi prima di usare il termine ne*ro bisogna riflettere”.

Alda D’Eusanio, inoltre, è stata protagonista di un giudizio poco carino anche su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda Goria, ex concorrente dello show insieme alla madre: “Maria Teresa è così bella, ma sua marito è brutto forte. Glielo dico sempre. Lei bella, bionda, carina, si mette con uno sgorbio come te e ti sopporta pure, ma non esiste”. Parole sgradevoli e pesanti che potrebbero compromettere ulteriormente la presenza della giornalista nella casa più spiata d’Italia.