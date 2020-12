Gran Galà del Calcio: la lista completa di tutti i candidati ruolo per ruolo

Il Gran Galà del Calcio è pronto a prendersi la scena.

Si prepara a scendere in campo la giuria d’eccezione del Gran Galà del Calcio, formata da allenatori, arbitri, giornalisti e calciatori di Serie A, per la decima edizione del riconoscimento assegnato dall’Associazione Italiana Calciatori. Ad essere premiati saranno propri i migliori giocatori della scorsa stagione che, ruolo per ruolo, comporranno un “undici ideale” in cui non mancheranno il migliore allenatore, la migliore società e persino il miglior arbitro, che verranno eletti nel corso della stessa serata. Tra i riconoscimenti in palio anche quello relativo al miglior giocatore della passata stagione, attualmente nelle di Cristiano Ronaldo che se lo aggiudicò nella scorso edizione.

Ecco la lista completa dei possibili vincitori:

PORTIERI:

Gianluigi Donnarumma (Milan) – Samir Handanovic (Inter) – Wojciech Szczesny (Juventus);

DIFENSORI:

Francesco Acerbi (Lazio) – Leonardo Bonucci (Juventus) – Juan Cuadrado (Juventus) – Stefan De Vrij (Inter) – Giovanni Di Lorenzo (Napoli) – Robin Gosens (Atalanta) – Hans Hateboer (Atalanta) – Theo Hernandez (Milan) – Kalidou Koulibaly (Napoli);

CENTROCAMPISTI:

Sofyan Amrabat (Hellas Verona) – Nicolò Barella (Inter) – Rodrigo Bentancur (Juventus) – Alejandro Gomez (Atalanta) – Dejan Kulusevski (Parma) – Manuel Locatelli (Sassuolo) – Luis Alberto (Lazio) – Sergej-Milinkovic Savic (Lazio) – Miralem Pjanic (Juventus);

ATTACCANTI:

Paulo Dybala (Juventus) – Zlatan Ibrahimovic (Milan) – Josip Ilicic (Atalanta) – Ciro Immobile (Lazio) – Romelu Lukaku (Inter) – Cristiano Ronaldo (Juventus);

ALLENATORI:

Roberto De Zerbi (Sassuolo) – Gian Piero Gasperini (Atalanta) – Simone Inzaghi (Lazio); arbitri Gianpaolo Calvarese – Daniele Orsato – Gianluca Rocchi;

SOCIETA’:

Atalanta – Juventus – Lazio.