Golden Boy 2020, Raiola a carte scoperte: “Da Ibrahimovic a Pogba, da Haaland a Balotelli. Vi dico tutto”

“Sono orgoglioso di tutti i miei giocatori”.

Esordisce così il noto procuratore campano Mino Raiola, premiato come Best European Player’s Agent, durante la cerimonia del Golden Boy 2020, la serata conclusiva del premio organizzato da Tuttosport: “Pogba? Avrà un grande futuro, ma penso al presente. Ho espresso il mio parere su di lui e sono stato chiaro. Parlavo di un addio nella prossima estate, difficilmente i grandi giocatori vanno via a gennaio”.

DE LIGT E BALOTELLI – “Matthijs è un leader nato, prende sempre le decisioni giuste. Non fa mai discutere e mette tutti d’accordo, ha grande futuro. Balotelli potrà essere fondamentale per il Monza, Galliani e Berlusconi vogliono la Serie A. è indietro come condizione ma averlo in squadra è un segnale importante”.

IBRAHIMOVIC E GALLIANI – “Zlatan non l’ho mai visto scarico, per me può giocare ancora 5 anni. Poi diventerà presidente di qualche squadra o dell’Uefa, qualcosa per cambiare il mondo. Nei due anni in MLS ha sprecato tempo. Gli dobbiamo far credere che è il più bello e il migliore, abbiamo un grande rapporto. Non è così duro come sembra, ha un cuore tenero. Galliani quando si arrabbia si arrabbia, ci siamo conosciuti a una premiazione di Ibra e mi accusò di non chiamarlo mai. Ora c’è grande rapporto”.

L’ADDIO A PAOLO ROSSI – “Giocatore di assoluta classe anche nel comportamento, ha fatto vedere che l’Italia ha classe ed è un paese unito. Un Mondiale vinto ti porta felicità anche all’estero”.