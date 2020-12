Golden Boy 2020, a Belotti il premio Scirea: “Un grazie speciale alla mia famiglia. 2021? Ho un desiderio”

Anche Andrea Belotti tra i premiati al Golden Boy 2020.

Nella consueta cerimonia organizzata dal noto quotidiano TuttoSport, l’attaccante del Torino ha conquistato l’ambito premio Gaetano Scirea. Il Gallo ha dimostrato estrema correttezza in campo, sia con i compagni che con gli avversari, meritandosi a pieno tale riconoscimento assegnatogli proprio il grande attaccamento a tali valori umani e sportivi. L’ex giocatore del Palermo ha voluto dire la sua proprio in merito alla conquista di questo ambito premio, ringraziando in primis la sua famiglia per avergli insegnato quelli che sono i giusti valori morali e gli atteggiamenti da avere in campo come nella vita: “Saluto prima di tutto la signora Mariella Scirea, è una grande soddisfazione ricevere questo prestigioso premio per le motivazioni per cui mi è stato assegnato. Saranno orgogliosi i miei genitori per gli insegnamenti che mi hanno dato. Auguro un sereno Natale e un bel 2021 e che possiamo tornare ad abbracciarci”.

