Giovanili Palermo, Riccardo Vitale lascia i rosanero: “Giocare per il Palermo è il sogno di ogni bambino”

”Caro Palermo, dopo 5 anni incredibili, fatti di sacrifici, passione e duro lavoro, è arrivato il momento di voltare pagina e di affrontare una nuova sfida. Per questa maglia ho esultato, pianto e versato fino all’ultima goccia di sudore. Dire addio alla squadra della propria città è qualcosa che lascia il segno. Giocare per il Palermo è il sogno di ogni bambino… e io ho avuto l’onore di viverlo, il privilegio di indossare questa maglia anche nel ruolo di capitano per ben 4 anni. Oggi, però, sento che è il momento di crescere. Lasciare casa a 16 anni non è facile, ma sono pronto ed è un passo necessario per continuare a maturare. Il primo pensiero va, ovviamente, alla mia famiglia alla quale dico grazie. Ma subito dopo, a quei compagni che in questi anni sono diventati dei fratelli: grazie per avermi scelto come capitano, per essermi stati vicini nei momenti duri e per aver resistito anche quando qualcuno ha provato a dividerci. Siamo stati un Gruppo vero, dentro e fuori dal campo. Un enorme grazie alla Società, ai Direttori, ai Medici, ai Dirigenti, ai preparatori atletici e ai mister Governale, Mazziotta e Golesano: con tutti voi ho costruito rapporti umani che porterò sempre con me. Un ringraziamento speciale va ad Alessandro Ruello, Antonello Pace e al Prof. Gianfranco Sucameli: siete stati una guida e un sostegno costante. Palermo è una città che merita il meglio, e sono sicuro che il Palermo FC continuerà a regalare grandi emozioni alla sua gente. Non scorderò mai da dove sono partito e sarò sempre grato al Palermo”.