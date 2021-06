Giaccherini: “Calcio? Ho altre priorità, potrei appendere gli scarpini al chiodo”

L'ex Juventus e Napoli si sbilancia sul futuro annunciando un possibile ritiro dal calcio giocato dopo l'addio ormai certo al Chievo

“No, non giocherò più nel Chievo. Non ho ancora deciso al 100 percento, ma potrebbe essere stato l’ultimo anno della mia carriera. Credo di sì, devo ancora riflettere una decina di giorni, ma potrei dare addio al calcio giocato ”.

"Non è per mancanza di offerte, potrei tornare a casa mia, a Cesena. Ma a volte nella vita ci sono altre priorità. Ho sacrificato spesso la mia famiglia in questi 15 anni di carriera e questo potrebbe incidere nella mia scelta. Poi ho avuto degli infortuni importanti negli ultimi tempi, che mi hanno messo in difficoltà”.