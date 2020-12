Ghirelli: “Vicenda Trapani? Situazione dolorosa per tifosi e città, il club ha avuto percorso travagliato”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo “Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza”, eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Vicenda Trapani? Ha un elemento di dolore importante che riguarda tifosi e città, ho parlato più volte anche con il sindaco che si è impegnato molto nella vicenda. Il club granata ha avuto un percorso travagliassimo, qui si scontrano i regolamenti del calcio e quelle che sono le regole del mercato. Ad esempio uno degli elementi che ho chiesto e non mi è consentito avere è che le verifiche si facciano prima su chi chiede l’accesso di comparare le quote. Noi abbiamo stabilito alcuni meccanismi nuovi che hanno funzionato anche nel caso del Trapani anche se in negativo. Abbiamo la possibilità di controllare che riguarda il post accesso dal punto di vista civilistico e dei passaggi di proprietà. Si è introdotta una verifica che è la seguente: chi prende più del 10% delle quote deve dimostrare l’onorabilità e la sostenibilità economico-finanziaria. Nel momento in cui entra la società non si può fare una verifica e questo determinata una parte dei problemi che ci sono. A Trapani la regola del cambiamento ha funzionato perchè è accaduto quello che due anni fa non ha funzionato con il Pro Piacenza. Quella famosa partita del 21-0 con i genitori che hanno fatto giocare i ragazzini, adesso le nuove regole che dopo due gare che non si gioca e senza allenatore e medico sociale si va fuori dal campionato. Questo ha determinato il fatto che è cambiato un fatto fondamentale, prima l’obiettivo era quello di portare a compimento il campionato. Adesso da due anni dal campionato si va fuori anche nel corso di svolgimento, questo non vuol dire che si sono risolti i problemi. Fidejussioni? Abbiamo messo in piedi una procedura affinché ci fosse un luogo fisico dove si rispondesse, adesso dobbiamo ricambiare di nuovo perchè ne hanno creati falsi. Bisogna rafforzare procedure e controllo, non illudiamo nessuno e non arriveremo a un modello così perfetto”.