Ghirelli: “Palermo-Catania? Protocollo seguito per intero. Stimo Mirri-Sagramola, loro progetto valido”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo “Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza”, eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Palermo-Catania? In quel caso il protocollo è stato purtroppo rispettato per intero. Parliamo del protocollo UEFA sul quale noi abbiamo fatto una modifica: se una società ha 4 o più positivi può chiedere la presidente di Lega il rinvio della gara per una sola volta nell’arco del campionato. In quel caso il Palermo l’aveva già utilizzato, a quel punto scatta il provvedimento successivo ossia che si deve giocare sino a 13 giocatori compreso almeno un portiere. La situazione del Palermo è che vi erano purtroppo due squalificati ce vengono considerati all’interno di quei tredici.Ho visto una partita davvero eccezionale, ma se il Palermo avesse segnato altri due gol la gara sarebbe andata in un’altra direzione. Purtroppo le regole sono quelle e non ho il potere di modificarle, partendo dal fatto che quest’anno è un campionato davvero surreale a causa del Covid. Sono venuto a Palermo anche quando i rosanero erano in Serie D, ho mantenuto un rapporto con Mirri, Sagramola e con il sindaco Orlando. Andammo a una riunione per discutere dello stadio, svolgemmo una riunione molto interessante e ci incontrammo facendo una lunga discussione quando il Palermo era già sulla strada della promozione. Ritengo che il progetto sia valido e hanno avuto una partenza segnata dal Covid, ora mi sembra che l’abbiano superato e mi auguro che per la storia del Palermo si possa guardare con maggiore serenità verso il futuro. Questo è anche merito della dirigenza del club di Viale del Fante”.