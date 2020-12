Ghirelli: “La strategie della Serie C è molto chiara. Norme su under e prestiti? Rispondo così”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il presidente della Lega Pro è intervenuto questa mattina nel corso del webinar dal titolo “Lo sport ai tempi del Covid: criticità e prospettiva di ripartenza”, eccezionalmente aperto a tutti e fruibile gratuitamente in diretta streaming, trasmesso sui social del giornale online Mediagol.it (Facebook, Twitch, YouTube e Periscope). Un evento organizzato dalla Scuola Palermitana di Diritto Sportivo presso il Dipartimento Scienze Politiche e delle relazioni internazionali – DEMS dell’Università degli Studi di Palermo.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Il campionato di Serie C è un campionato di formazioni importante e per capirlo basta guardare la seconda squadra della Juventus. È arrivato un riconoscimento di Pirlo che tra l’altro era stato scelto per guidare proprio l’U23. Ci sono dei calciatori che giocano in prima squadra come Frabotta. In questo ultimo anno c’è stata un’inversione di tendenza con molti ragazzi che sono stati indirizzati. La linea della C è molto chiara: dobbiamo lavorare per formare i nostri giovani calciatori e non a lavorare per terzi, è un problema che dobbiamo avere. Abbiamo raccontato una storia che non era vera, non siamo stati la fucina dei giovani talenti ma lavoravamo per terzi. Si deve riaprire un percorso virtuoso che è la patrimonializzazione dei club di C, abbiamo anche comr base la linea che ha adottato la Fifa il numero dei prestiti. Abbiamo ridotto il numero dei prestiti perchè non facevano lavorare sui settori giovanili, serve del tempo per formarli ma pensiamo di riuscirci prendendo spunto dall’NBA E dalla MLS. B1 e B2? Come già ribadito sono tentato di dire sì così da risolvere tutti i miei problemi. È evidente che abbiamo modificato il regolamento legato ai giovani perchè avevamo visto che non c’era un numero di ragazzi che potevano crescere. Non so se tutto si potrà risolvere con B1 e B2, mi siederò al tavolo libero del discutere la riforma. Ho una mia idea, ma sarò libero. Io non la vedo la B1 e la B2, ma se la fanno mi risolvono diverse problematiche (ride ndr). Premier League? Siamo in un’altra realtà. La Serie A deve uscire dall’idea che ognuno è il presidente delle lega tra i venti presidenti, così non si va da nessuna parte. In Inghilterra la Premier dà una parte dei propri ricavi alle due serie minori. Questa è la sfida che la Serie A deve porsi”.