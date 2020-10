Ghirelli: “Calcio e Coronavirus, abbiamo il piano B. Palermo? Situazione gestita in maniera perfetta”

“Situazione difficile, ma abbiamo i piani alternativi per finire il campionato”.

Lo ha detto Francesco Ghirelli. Il presidente della Lega Pro, intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia, è tornato a parlare dell’incubo Covid-19 nel mondo del calcio, elogiando Dario e Mirri e tutto il Palermo per come hanno scelto di gestire il caos Coronavirus. Nella giornata di mercoledì, infatti, gli equilibri dell’ambiente rosanero sono stati destabilizzati a causa l’accertata positività di ben 9 calciatori più il tecnico Roberto Boscaglia: squadra in bolla e allenamenti sospesi almeno fino al prossimo giro di tamponi, in programma nella giornata odierna.

“Il Palermo ha immediatamente applicato il protocollo, mettendo la squadra in una bolla dopo aver isolato i casi positivi. Devo elogiare il presidente Mirri, l’amministratore Sagramola e lo staff sanitario per questo. Avrebbero potuto fare allenamenti individuali, ma sulla base di ciò che risulterà dai tamponi faranno gli allenamenti come previsto dal protocollo, in isolamento nella bolla, nel caso in cui il Palermo dovesse avere meno di tredici giocatori o non dovesse avere i portieri, in quel caso scatterebbe l’intervento della Lega sul jolly già utilizzato”.

“Il caso del Palermo è diverso rispetto a tutti – ha proseguito il presidente della Lega Pro -, perché c’era il rischio che si potesse verificare un cluster. Siamo in un caso unico da questo punto di vista, noi il piano B ce l’abbiamo. Quando si potrà applicare, nella reale situazione, bisognerà poi vederlo. Le situazioni muteranno, ma mi auguro sempre che non si verifichi la necessità di un piano B o C. Inoltre, chi può dire quando si arriverà ad un eventuale stop della stagione? A dicembre? A gennaio o marzo? Sulla base di questo, si dovrà adattare il piano”, ha concluso Ghirelli.