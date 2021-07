Germania-Honduras, insulti razzisti: tedeschi abbandonano il campo per protesta

Il difensore Jordan Torunarigha è divenuto oggetto di insulti a sfondo razziale durante l'amichevole contro l'Honduras

La partita si è disputata a porte chiuse a Wakayama, anche se non è ancora chiaro da chi siano state pronunciate le frasi in questione. Immediate le parole di solidarietà da tifosi e club tedeschi: il 23enne di Chemnitz, ricorda "SportMediaset", era già stato coinvolto in passato in un episodio di razzismo durante una partita di coppa contro lo Schalke 04.