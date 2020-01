Genoa, Zapata non molla: “Sto bene, sono carico. Salvezza? Abbiamo voglia di riemergere”

Il Genoa in cerca dei tre punti contro il Sassuolo per risalire dall’ultimo posto.

Christian Zapata, esperto difensore dei rossoblù, intervistato da Il Secolo XIX, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito a diverse tematiche, dalla propria condizione fisica al momento della compagine guidata dal neo tecnico Davide Nicola: “Sto bene, sempre meglio e ringrazio medici e fisioterapisti del Genoa che mi hanno aiutato a recuperare presto. Se ci sarò contro il Sassuolo. Ho fatto pochi allenamenti col gruppo ma sono disponibile. Deciderà il mister se ha già bisogno di me. Sono felice di essere di nuovo qui, pronto a dare una mano. Ci siamo allenati bene, siamo consapevoli dell’importanza della gara: ora arriva l’esame e vogliamo superarlo con 3 punti”.

Un periodo difficile per i liguri, rimasti in fondo alla classifica. Ma il centrale colombiano non si da per vinto e carica i suoi: “Se mi aspettavo una situazione simile? No, non pensavo di essere ultimo a gennaio, però ho passato altri momenti difficili nel calcio, al Villarreal sono anche retrocesso, anno durissimo. Ma qui c’è tempo per tirarsi fuori, abbiamo le qualità per farlo e un bel gruppo: dobbiamo restare uniti. È importante avere gente con tante gare in A, si vedrà l’effetto in campo. Dobbiamo aiutare i più giovani. Personalmente ho tanta voglia di riemergere, ce la faremo. Abbiamo i giocatori giusti per questa battaglia” – ha concluso Zapata.