Genoa, Strootman: “Ho un messaggio per i fantallenatori”

Queste le parole dell’ex centrocampista della Roma ai microfoni di Sky Sport. Il fantacalcio è ormai una tematica che appassiona e coinvolge una grande mole di appassionati in materia. Strootman si è così espresso sulla nota questione: “Sono contrario al fantacalcio. Mi dicono fai goal perché ti ho preso al fantacalcio. Io mi chiedo: se non mi hai preso, allora non devo fare goal? Io provo sempre a fare goal, ma non riesco mai. Questo è il mio messaggio per il fantacalcio: io ci provo sempre, ma è difficile, ci sono anche gli avversari”.

