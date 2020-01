Genoa-Sassuolo, Pandev: “Vittoria di cuore, rimaniamo uniti. Classifica? Vi dico cosa penso”

Il Genoa travolge il Sassuolo.

Torna a vincere il Grifone, impostasi sui nerazzurri con il risultato di 2-1 nella sfida andata in scena questo pomeriggio al “Ferraris”. A decidere i gol di Criscito e Pandev, che regalano la prima vittoria a Davide Nicola. Successo analizzato al triplice fischio proprio dall’attaccante ex Napoli, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Sapevamo che era una partita importante e difficile. Oggi abbiamo sofferto fino alla fine, ma Dio ci ha aiutato. Sicuramente è stata una vittoria di cuore grazie anche al pubblico. Eravamo in difficoltà, abbiamo vinto tutti insieme. Nuovo inizio? Speriamo, ma dobbiamo lavorare e seguire il mister. Speriamo di fare meglio. Io sto cercando di aiutare i più giovani, quando sei in una situazione così ci vuole un po’ di esperienza. Adesso dobbiamo lavorare e crederci, dobbiamo rimanere uniti per uscirne fuori. Questa squadra non merita di stare lì, ma la situazione è questa”.