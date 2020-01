Genoa-Sassuolo, Carnevali: “Rigore inesistente, risultato che ci fa arrabbiare. Arbitraggio? Immagini chiare”

Pomeriggio amaro per il Sassuolo.

Niente da fare per la formazione di Roberto De Zerbi, crollata sul campo del Genoa nell’anticipo della 18^ giornata di Serie A. Un risultato difficile da digerire per i neroverdi che, al termine del match, ha innescato una serie di polemiche nate principalmente per alcuni episodi – considerati – dubbi. A finire sotto la lente di ingrandimento, in particolare, il rigore assegnato ai padroni di casa nel primo tempo e il gol dell’1-2 annullato a Filip Djuricic. Episodi ampiamente analizzati dall’amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine della sfida.

“Cosa ci ha fatto arrabbiare? Sicuramente il risultato, abbiamo fatto una buona gara ma non abbiamo sfruttato le occasioni. Sull’arbitraggio meglio non parlarne, ci sarebbe da scrivere tante cose. Sorvoliamo. Noi più cinici? Sì, ma ci sono determinate situazioni che ti danneggiano. Le immagini sono chiare, si vede bene cosa è successo. Parlato con Obiang e Berardi, ma non c’era bisogno. Obiang non ha toccato Sanabria, non c’era assolutamente rigore. Stesso discorso su Berardi, era un fallo che doveva essere fischiato”.

“Abbiamo fatto una partita positiva – ha continuato Carnevali – ci manca qualcosa. Se ti viene dato un rigore in quel modo ti taglia le gambe. Il mister deve lavorare come sta facendo, abbiamo anche pedine importanti che ci mancano. Siamo fiduciosi, possiamo recuperare i punti persi, sperando di trovare un arbitraggio più giusto”.

Chiosa finale sul mercato: “Abbiamo qualche richiesta, ma la volontà e di non perdere elementi importanti. Se non ci sono delle necessità, la squadra rimane quella che è visto che è competitiva”.