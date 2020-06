Genoa-Parma, Nicola: “Dodici partite per la salvezza. I ragazzi hanno lavorato con dedizione”

La parola a Davide Nicola.

Il tecnico del Genoa, intervenuto ai canali ufficiali del club ligure, si è espresso in merito al match in programma domani contro il Parma, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A: “Dove eravamo rimasti interessa. Conto e ci concentriamo su dove siamo e dove dobbiamo andare. Abbiamo a disposizione dodici partite per poter raggiungere il nostro obiettivo. Il calcio può divertire e far divertire, nel vero senso etimologico della parola: volgere altrove, svagarsi. Possiamo girarci attorno quanto vogliamo ma non c’è un significato più utile rispetto al periodo appena trascorso. Che Genoa mi aspetto? I ragazzi hanno lavorato con dedizione e impegno. Sicuramente dobbiamo essere consapevoli del fatto che abbiamo dodici partite in un periodo estremamente difficile. Servirà un Genoa che abbia ben chiaro il concetto di ‘carpe diem’, una compagine che abbia la capacità di cogliere da ogni partita tutto ciò che serve per raggiungere l’obiettivo. E poi immediatamente resettare, recuperare e prepararci nuovamente per la partita successiva perchè ci giocherà ogni tre giorni. Servirà un Genoa ‘carpe diem“.