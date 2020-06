Genoa-Parma, D’Aversa: “Partita molto complicata. Gervinho fa la differenza. Inglese? Vi dico cosa penso”

Il Parma si prepara a sfidare il Genoa.

Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha rilasciato, attraverso i canali ufficiali dei ducali, le seguenti dichiarazioni in vista della gara in programma domani contro i rossoblù: “A parte qualche acciacco la squadra ha risposto molto bene al post-gara di una partita comunque impegnativa, dove si è lottato fino all’ultimo minuto. Devo dire che la squadra sta abbastanza bene. E’ chiaro che mi riservo ancora la giornata di domani, prima della gara, per fare alcune valutazioni. In questo momento è molto importante evitare degli infortuni e quindi, sapendo la storia di qualche giocatore, dovremo valutare anche questo“.

GENOA – “Il grifone, da quando è subentrato Davide Nicola, ha fatto un percorso molto importante: in 9 partite ha ottenuto 14 punti, un percorso da Europa League. E’ chiaro che prima che si interrompesse il campionato a livello fisico e mentale stavano attraversando un ottimo momento. Per questo motivo dico che la partita sarà molto complicata: ci verranno ad aggredire alti, forte, vorranno fare un risultato pieno sfruttando il fatto che abbiamo giocato qualche giorno fa. Credo che sotto questo punto di vista i miei ragazzi sappiano dell’importanza di questa gara per cercare di raggiungere l’obbiettivo che ci siamo prefissati sin dall’inizio del campionato“.

CAMBI – “Le cinque sostituzioni sono molto importanti, sia nella dinamica della partita stessa sia nel caso in cui ci sia qualche calciatore magari non ancora pronto per i 90 minuti. La condizione ottimale in questo momento non c’è da parte di nessuno, non solo da parte nostra ma penso anche delle altre squadre e a quella ci arriveremo giocando. I cinque cambi sono importanti perché permettono di salvaguardare qualche calciatore permettendogli di giocare più partite“.

ROSA – “Credo che ci siano alcuni giocatori che possono spostare gli equilibri entrando dalla panchina come possono tranquillamente cambiare gli equilibri giocando dall’inizio. Gervinho è un calciatore che può fare la differenza e lo abbiamo visto anche a Torino dove è stato bravo ed importante nell’azione del gol. Lo stesso vale per Karamoh, Caprari, Sprocati, Siligardi che in questo momento non c’è ed è fuori. Sono calciatori che possono determinare anche subentrando dalla panchina: è un potenziale enorme e mi auguro al più presto di riavere anche Roberto Inglese“.