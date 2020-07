Genoa, Nicola: “Vittoria nel derby gratificante, Inter avversario ideale. Salvezza? Vi dico la mia”

“Felici di aver gratificato la nostra gente vincendo il derby, ma esulteremo solo dopo la salvezza”.

Queste le parole di Davide Nicola. Il tecnico del Genoa, succeduto alla guida dei rossoblu dopo la gestione Thiago Motta, è intervenuto in conferenz stampa alla vigilia del match casalingo contro l’Inter. Trentasei punti e quartultimo posto, così i liguri arriveranno al match contro i nerazzurri con la compagine di Antonio Conte che, visto anche il passo falso della Juventus a Udine, dovranno rifarsi dopo lo 0-0 ottenuto a San Siro contro la Fiorentina. Le motivazioni dunque per il club genoano non mancano di certo e a dimostrarlo ulteriormente sono anche le parole dello stesso Nicola: “Vincere con la Sampdoria ci ha gratificato, soprattutto perchè sappiamo di aver fatto felici i nostri tifosi, quelli che lottano con noi. Ora ci sarà l’Inter e senza fare molti giri di parole sarà un bene, perchè una squadra così tiene alto il livello d’attenzione: in queste tre gare dobbiamo andare oltre le difficoltà e raccogliere il massimo”.

Dopo periodi di difficoltà dal punto di vista dei risultati del rendimento, il tecnico classe 73′ è riuscito a dare una vera e propria identità al Genoa, conquistando ben 25 dei 36 punti stagionali: “È giusto che la nostra gente abbia esultato, ma parleremo di queste emozioni solo dopo aver centrato la nostra impresa. Domani sarà la mia 19ª gara alla guida di questa squadra, un girone dove abbiamo raccolto punti importanti- ha proseguito Nicola – . Tutti hanno messo le loro qualità e chiedo ancora di fare un ultimo sforzo. Salvezza? Siamo concentrati su noi stessi, in queste tre gare dobbiamo fare più punti possibili, ma avere un competitor sicuramente aiuta a tenere alta l’attenzione. Ho fatto 25 punti e non sono pochi, ma mi interessa centrare l’impresa sportiva. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo”.