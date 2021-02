Genoa-Napoli, Maksimovic: “Faremo di tutto per vincere questa gara. Koulibaly? Il suo messaggio nel pre-gara…”

“È un periodo normale, può capitare. All’inizio siamo stati fortunati, abbiamo avuto pochi casi di Covid rispetto ad altre squadre”.

Sono le parole del difensore Nikola Maksimovic che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” nel pre-gara di Genoa-Napoli, si è soffermato sul momento vissuto dalla squadra: costretta a fare i conti con le positività al Covid-19 di Koulibaly e Ghoulam.

“Adesso ci sono state le positività di Koulibaly e Ghoulam: inizialmente abbiamo avuto paura tutti, ma per fortuna sono solo loro due, e tutti gli altri sono pronti per la partita. Kalidou ci ha mandato un messaggio un’ora fa: ci ha dato forza, ci manca come persona, ma anche come giocatore. Faremo tanto per vincere questa partita”.