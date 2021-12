Genoa-Milan, Kjaer fuori in barella: l’infortunio dell’ex Palermo preoccupa Pioli

L'infortunio del difensore ex Palermo preoccupa non poco Stefano Pioli. Il difensore è uscito in barella

Mediagol (ls) ⚽️

Brutte notizie in casa Milan per Stefano Pioli. Al 17' della sfida infrasettimanale tra Genoa e Milan, Simon Kjaerè uscito per infortunio al ginocchio che preoccupa non poco tutto l'ambiente rossonero. Nonostante la vittoria per 0-3, le condizioni del difensore danese sono un cavillo da non sottovalutare, vista l'uscita in barella che non lascia trasparire nulla di buono per i tempi di recupero.

Per avere certezza su questi ultimi, ovviamente, serviranno i conseguenti esami strumentali che nei prossimi giorni verranno effettuati, con l'ex Palermo che sarà certamente costretto ai box dopo un periodo di forma estremamente positivo.

Una brutta tegola per i rossoneri, che avevano appena ritrovato la coppia di centrali titolari in virtù de ritorno in campo di Fikayo Tomori, anche lui assente nelle scorse partite per infortunio. Non c'è pace, dunque, per l'infermeria rossonera, che dall'inizio della stagione combatte ormai con i molteplici problemi fisici che stanno colpendo i propri giocatori.