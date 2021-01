Genoa, le ambizioni di Shomurodov: “Voglio il Grifone al top e l’Uzbekistan ai Mondiali, ecco il mio sogno”

Eldor Shomurodov si racconta.

Il centravanti uzbeko del Genoa è stato protagonista – oltre che delle ultime uscite del Grifone – anche di una curiosa intervista tramite i canali ufficiali del club. Il giocatore arrivato dal Rostov nell’ultima sessione di calciomercato estiva ha voluto sottolineare quanto si trovi bene nell’ambiente ligure, evidenziando soprattutto la grande affinità che tra lui e la città di Genova. Ecco le sue parole, in merito anche agli obiettivi che intende raggiungere con la franchigia del patron Enrico Preziosi e con la sua Nazionale:”Genova mi piace molto, è una bella città di mare con un grande centro storico e dal Monte Fasce si vede il panorama di tutta la città dall’alto. Qui molte persone tifano Genoa e seguono il calcio. Obiettivi? Portare in alto il Genoa e la Nazionale dell’Uzbekistan ai Mondiali. Nella nostra famiglia siamo tutti appassionati di calcio: mio papà era un bravo attaccante e volevo diventare come lui. Credo di esserci riuscito“.

Chiosa finale dell’attaccante in merito ad una rinnovata fiducia nei confronti dei suoi compagni e di tutto il club in generale:”Abbiamo fatto gol ma non vivo di ricordi e cerco di migliorarmi sempre. La gioia dura al massimo un giorno poi mi concentro per la partita successiva” .

Atalanta-Genoa, Gasperini: “0-0 casuale, nella ripresa gara a senso unico. Rammarico? Non ne abbiamo nessuno”