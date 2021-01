Genoa-Lazio, Inzaghi: “Abbiamo qualche defezione, ma torneremo ai vertici. Tutto sul rinnovo”

“Abbiamo qualche punto di ritardo in Serie A, ma presto torneremo ai vertici”.

Ha esordito così in conferenza stampa il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida contro il Genoa – la prima del 2021 -, in programma domani, domenica 3 gennaio, allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova.

Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Nell’ultima partita contro il Milan abbiamo fatto bene. La gara è stata ottima, abbiamo mostrato un bel gioco. In queste partite, però, non bisogna commettere errori. Anche il presidente Lotito è soddisfatto delle prestazioni, ma deluso per la sconfitta di Milano. Sogno di poter avere tutti i miei calciatori a disposizione. Da febbraio non riesco ad avere tutti gli uomini pronti a giocare. Anche domani avremo qualche defezione. Con il club stiamo valutando il da farsi”.

“Per quanto abbiamo dimostrato avremmo meritato dei risultati migliori. Sapevamo che la Champions League ci avrebbe tolto energie, ma torneremo ai vertici. Ci sono stati tanti calciatori che in passato hanno avuto bisogno di tempo una volta arrivati alla Lazio. Muriqi ci darà una grande mano. Mi aspetto di più da lui, ma sono convinto che ci aiuterà. Rinnovo? Quando Lotito sarà a Roma credo che troveremo un accordo per il mio rinnovo senza problemi. La mia priorità resta la Lazio”, ha concluso Inzaghi.