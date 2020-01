Genoa, l’agente di Radu non ci sta: “Non può fare il secondo di Perin. Ritorno all’Inter? Valuteremo il da farsi”

Primi malumori in casa Genoa.

Il Grifone riabbraccia Mattia Perin, tornato a vestire la maglia rossoblù dopo una breve parentesi in bianconero iniziata nell’estate del 2018. Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del club ligure, è stato ceduto dalla Juventus a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Una decisione, quella della società rossoblù, che sta cambiando tante dinamiche interne e che potrebbe dunque compromettere la permanenza al Genoa di Ionut Radu: relegato in panchina da Davide Nicola in occasione della sfida contro il Sassuolo in cui, il tecnico, ha deciso di affidare i pali del Grifone a Mattia Perin. Scelta commentata ai microfoni di “Radio Rai” proprio dall’agente del giocatore scuola Inter, Oscar Damiani.

“Mister Nicola è stato chiaro, tra i pali non ci sarà dualismo e Perin sarà titolare. Radu è stato il migliore del Genoa, non può certo restare a fare il secondo, con tutto il rispetto per Perin. Ha il diritto di potersi giocare la possibilità di essere il numero uno, valuteremo in questo mese il da farsi. Dobbiamo trovare una soluzione, un ritorno all’Inter può essere l’alternativa”.