Genoa, Criscito: “Rifiutato l’Inter per tornare qui. San Siro? Faremo la nostra partita, l’assenza di Hakimi…”

Il Genoa scalda i motori in vista dell’Inter.

Appuntamento domenica alle 15:00 allo stadio “San Siro” per un match complicatissimo per il Genoa, reduce da due pareggi maturati contro Torino e Verona, contro la capolista. Una sfida dal sapore particolare soprattutto per il capitano rossoblù Domenico Criscito che, intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, ha ricordato il suo passato in nerazzurro.

“Mia moglie è nata qui e anch’io ormai mi sento genovese e tifoso del Genoa. Dopo 7 anni in Russia feci di tutto per tornare. Ho detto di no all’Inter, ma per il Genoa avrei detto di no a tutti. Ho rifiutato anche il rinnovo con lo Zenit, volevo tornare a casa e sono contento di questa scelta. Sono arrivato a Genova oltre 20 anni fa, non conoscevo ancora questa città che ora invece sento mia. Con l’Inter non ho mai vinto in carriera, è l’unica big che mi manca. Ce la metteremo tutta. Hakimi assente? Ci sarebbe voluta la moto… Ma ci sarà qualcuno altrettanto forte, bisognerà stare attenti. Siamo imbattuti da 7 gare in campionato ma è sempre difficile giocare a San Siro contro l’Inter. Siamo in un buon momento e arriviamo sereni, siamo sfavoriti sulla carta ma è un banco di prova. Vogliamo fare la nostra partita”.

Chiosa finale sull’ultimo impegno contro il Verona: “Badelj dopo il suo gol mi ha abbracciato e mi ha detto: ‘Dove sono i tifosi?’. Si ricordava del boato della gente al mio gol contro la Lazio nel 2019, era avversario allora. Abbiamo avuto una grande reazione e dobbiamo continuare così. Derby? Ci penseremo da lunedì, passeranno tre giorni e prima c’è l’Inter. La gente qui vive per il derby, speriamo di dare gioia ai tifosi. Ballardini è sempre uguale, è serio e ama il suo lavoro. Ci ha trasmesso la carica che ci mancava”.