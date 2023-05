“Sono tornato da Toronto con l’idea di smettere: non mi piaceva come stavano andando le cose lì e con la mia famiglia ho deciso di rientrare. Non pensavo che avrei avuto delle offerte: oltre al Genoa c’erano altre due squadre ma non le ho prese in considerazione. Quando mi ha chiamato Blazquez ci siamo visti a cena e ho detto subito di sì. Non abbiamo parlato di cifre: avrei giocato anche gratis per riportare il Genoa in A ma non si poteva fare, per questo ho accettato il minimo sindacale“.