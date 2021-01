Genoa-Cagliari, Ballardini: “La città dà amore e responsabilità, qui li senti di più. Destro? Lui c’è sempre, ha un pregio”

Davide Ballardini in seguito alla vittoria contro il Cagliari.

Serie A, 19a giornata: il Napoli cede allo strepitoso Verona, il Genoa inguaia il Cagliari

L’allenatore del Genoa è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, dove ha spiegato quanto sia fondamentale la spinta della sua tifoseria per superare un momento come quello passato negli ultimi mesi. Ballardini ha rivoluzionato in tutto e per tutto il Grifone, rendendolo una squadra efficace sotto porta e precisa in difesa. Ecco le sue dichiarazioni in merito, anche e soprattutto, a questi importanti aspetti:“Competenza, sensibilità e lavoro quotidiano, queste le chiavi del nostro bel periodo. La tifoseria e la città ti danno amore e responsabilità, oltre all’affetto c’è anche questa. Senti pressioni che qui contano un po’ di più rispetto ad altri posti. I cori per me? Mi incitavano ma mi prendevano anche in giro, io spingevo l’autista del pullman per raggiungere il campo (ride n.d.r). Il Cagliari ha una squadra di spessore e qualità, la sua classifica è bugiarda. Siamo partiti bene e siamo riusciti a vincere contro una compagine ben attrezzata. Non possiamo sbagliare tre occasioni da gol, poi rischi di perderle o pareggiarle queste gare. Destro? Mattia è sempre dentro la partita, in qualunque caso, sia in attacco che in difesa. Lui c’è sempre, per me è questo. Sacrificio e forza. Oggi vedo un giocatore sempre pronto, che non si estranea come gli è capitato in alcune precedenti esperienze, e le gratificazioni gli stanno arrivando con tutte le sue reti”.