Genoa, Blazquez: “In A anno di stabilizzazione. Frosinone? Vogliamo il primo posto”

“ In Serie A sarà un anno di stabilizzazione . Sarà il primo anno in Serie A in cui possiamo decidere quasi tutto noi: c’è ancora qualcosa da sistemare legato al passato ma siamo felici di come ci siamo mossi nelle ultime due sessioni di mercato”.

Sul mercato: “La base c’è, ma è chiaro che bisogna lavorare su certe posizioni e abbiamo già individuato dove intervenire. Con Badelj e Sturaro stiamo parlando per trovare un’intesa sul rinnovo di contratto. Un ritorno di Piatek? Qui ha fatto molto bene, non abbiamo parlato con l’Hertha. Per la A sarebbe un ottimo giocatore. Gudmundsson ha un contratto ed è contento di rimanere con noi, per la A sarà un giocatore fantastico. Salcedo? Non abbiamo ancora parlato con l’Inter e con il suo procuratore, è felice di essere tornato. E’ una possibilità. Faremo le mosse necessarie per fare un mercato sensato. Se non avessimo i debiti che abbiamo trovato sarebbe più facile fare mercato ma non è stato un problema farlo per la promozione e non sarà un ostacolo per fare un buon mercato in Serie A”.