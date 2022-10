Gazzetta Sport Days, Mirri: “Giornata storica per il Palermo. Corini uomo giusto”

“Giornata storica per il Palermo, abbiamo iniziato i lavori per il centro sportivo. Sono 122 anni che aspettavamo questo momento, si tratta di un momento decisivo per il futuro del club. Questo è un valore in più perché dà un certo tipo di solidità. Stiamo dando continuità ad un progetto partito due anni fa. In Primavera la squadra si allenerà a Torretta. Squadra? Ci sono tante cose da migliorare, noi non vogliamo far altro che vincere. Credo che abbiamo gli uomini giusti, a partire da Eugenio Corini. Tutti uomini che vogliono il bene del Palermo. Sono tutte partite importanti, non dobbiamo pensare che dopo una vittoria o una sconfitta il campionato finisce. Da tifoso so bene quanto siamo volubili, ma il progetto è di lungo periodo”