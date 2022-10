Gazzetta Sport Days, Floriano: “Dalla Serie D alla Serie B? Scalata bellissima”

E' iniziato nella giornata di oggi il Palermo Sport Tourism Arena , un grande evento di sport, talk e intrattenimento che si svolgerà al Foro Italico di Palermo fino al 23 ottobre, e che ospiterà anche i SeeSicily Gazzetta Sports Days : una serie di eventi, workshop, talk, dibattiti e approfondimenti con i campioni più amati per conoscere più da vicino, storie e personaggi che hanno fatto la storia dello sport italiano. Tra gli ospiti, presente anche il fantasista del Palermo , Roberto Floriano . Di seguito le sue dichiarazioni a margine dell'evento:

Dalla D alla B? Scalata bellissima era il minimo che merita questa città. Percorso tortuoso ma è normale che affrontando D, e C non è semplice. Io leader? Sono sicuramente il più grande di età. Siamo tutti leader perché ognuno lo è di se stesso. Io forse aiuto qualcuno che magari attraversa un momento particolare. Ma tutti siamo importanti per la squadra.