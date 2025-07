Gazzetta dello Sport: “Con Augello e Gyasi il Palermo è pronto a scattare”

Il nuovo corso del Palermo è iniziato con entusiasmo e idee chiare. L’obiettivo è partire forte, con una rosa competitiva e un progetto tecnico già ben definito. In ritiro si gettano le basi per una stagione ambiziosa

Comincia ufficialmente l’avventura di Filippo Inzaghi sulla panchina del Palermo . La squadra si ritrova oggi in Valle d’Aosta per iniziare il ritiro estivo, con un obiettivo preciso: costruire da subito un’identità forte per puntare alla Serie A .

Intanto, il club rosanero muove i primi passi concreti sul mercato. Sono stati definiti gli arrivi di Tommaso Augello , che sarà già oggi in ritiro, e di Emmanuel Gyasi , atteso nei prossimi giorni. Due innesti importanti che, assieme ad altri in arrivo, andranno a rafforzare una rosa che dovrà essere pronta sin dalle prime giornate.

Le trattative non si fermano: secondo quanto riportato da “La Gazzetta Dello Sport” è in fase avanzata quella con il Modena per Palumbo, mentre si lavora per l’uscita di Saric con possibilità di contropartita tecnica. La strategia è chiara: intervenire con decisione per evitare partenze lente come quelle delle ultime stagioni.