Garofalo: “Gara perfetta, Palermo grande squadra. Noi bravi a non mollare”

Le parole del centrocampista del Foggia, Vincenzo Garofalo, a margine del successo maturato contro il Palermo

4-1: è questo il risultato della sfida tra Foggia e Palermo , andata in scena questo pomeriggio al "Pino Zaccheria" e valida per la ventisettesima giornata di Serie C. Un risultato analizzato dal centrocampista dei satanelli, Vincenzo Garofalo, intervenuto ai microfoni di "Eleven Sport" al triplice fischio.

"Abbiamo fatto una partita perfetta, il Palermo è una grande squadra. Solo una squadra vera riesce a ricompattarsi in questo modo dopo un periodo così difficile. Domingo? E' cresciuto molto, è stato bravissimo a farsi trovare pronto a freddo. Siamo stati bravi tutti, non abbiamo mollato nonostante una settimana difficile. Ci aspettano molte partite in pochi giorni e seguiamo il mister in toto".