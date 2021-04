Galatasaray, grave infortunio per Falcao: fratture alle ossa facciali dopo un durissimo scontro in allenamento

Grave infortunio in allenamento per Radamel Falcao.

Mattina drammatica per Radamel Falcao che, mentre era impegnato in una delle tante sedute di allenamento con il Galatasaray, ha rimediato un grave infortunio a seguito di un brutto scontro di gioco avvenuto con il compagno di squadra Karim Akturkoglu. I due giocatori sono stati immediatamente trasportati in ospedale per accertamenti che, nel caso del colombiano, hanno evidenziato diverse fratture alle ossa facciali. A darne notizia è stato lo stesso club turco tramite una nota ufficiale.

“A seguito dello scontro avuto nel corso dell’allenamento odierno, sono state riscontrate fratture delle ossa facciali. Radamel Falcao, si è sottoposto a tutti gli esami presso l’ospedale Ulus Liv.