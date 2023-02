Frosinone-Parma, probabili formazioni: Insigne contro Vazquez, che anticipo in B!

La preview dell'anticipo valido per la ventiseiesima giornata di Serie B

Quasi tutto pronto per Frosinone-Parma. Il match - valido per l'anticipo della ventiseiesima giornata di Serie B - è in programma alle ore 20.30 allo stadio Benito Stirpe.

La capolista torna in campo dopo aver rimediato un pareggio al Renzo Barbera di Palermo. Una striscia di sei vittorie consecutive interrotta nel capoluogo siciliano per gli uomini di Fabio Grosso che hanno recuperato in extremis grazie al gol di Boloca. Il Parma di Pecchia è, invece, reduce da una pesante sconfitta casalinga maturata contro l'Ascoli per zero a uno.

Grosso dovrebbe puntare sul solito 4-3-3 a trazione offensiva con il tridente composto da Insigne, Moro e Caso. Pecchia, salvo sorprese, risponderà con un modulo a specchio con la qualità di Zanimacchia, Charpentier e Vazquez in avanti.

Per il Frosinone è importante tornare a vincere per tenere distanti le inseguitrici. Dall'altra parte i ducali con una vittoria agguanterebbero, almeno per una notte, il sesto posto in classifica scavalcando Palermo, Modena, Pisa e Cagliari in un colpo solo.

PROBABILI FORMAZIONI — Frosinone (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali; Rohden, Boloca, Mazzitelli; Insigne, Moro, Caso.

Parma (4-3-3): Buffon; Delprato, Valenti, Osorio, Zagaritis; Bernabé, Estervez, Sohm; Zanimacchia, Charpentier, Vazquez.