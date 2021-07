Francia, Pogba: “Mbappè non c’entra con l’eliminazione. Futuro? Mi viene da ridere”

Il centrocampista del Manchester United e della Francia ha parlato della cocente eliminazione dei 'Bleus' da Euro 2020, avvenuta in seguito alla sconfitta ai calci di rigore contro la sorprendente Svizzera

Parola di Paul Pogba. Il centrocampista in forza al Manchester United e vera e propria stella della Francia di Didier Deschamps, è intervenuto in merito alla clamorosa eliminazione della sua nazionale da Euro 2020. La rappresentativa transalpina è stata sconfitta alla lotteria dei calci di rigore in seguito ad un confronto molto acceso ed entusiasmante con la Svizzera di Vladimir Petkovic. I francesi, infatti, non sono stati capaci di mantenere intatto il vantaggio di ben due marcature, collezionato a soli 15 minuti circa dal termine della sfida. Una vera e propria delusione per la Francia campione del mondo che però - come anche evidenziato dallo stesso Pogba - farà tesoro dei propri errori, commessi durante tutto il corso della competizione. Ecco le parole della mezzala dei Red Devils, intervenuto in un'intervista esclusiva ai microfoni di El Chiringuito Tv, noto canale di informazione spagnolo: "Sono triste, sappiamo che saremmo potuti passare. È stata un po’ colpa nostra, ma è una partita che rimarrà nella storia perché è stato molto emozionante. Ce ne ricorderemo, è una lezione per tutti noi. Andiamo avanti".