Francia, Deschamps difende Mbappé: “Kylian fa la differenza, capita di vivere un momento negativo”

Didier Deschamps difende il talento di Kylian Mbappé.

Il commissario tecnico della Francia ha appreso quest’oggi che nelle Final Four di Nations League del prossimo ottobre affronterà in semifinale il Belgio. Il tecnico transalpino, nel corso dell’intervista rilasciata a RMC Sport, si è schierato dalla parte del giovane attaccante del PSG che non riesce a trovare il gol in Champions League dal dicembre 2019.

“Kylian è sempre un giocatore che fa la differenza, ovviamente ha bisogno di segnare ed è passato un po ‘di tempo da quando lo ha fatto. Questa è una cosa che può capitare soprattutto tra gli attaccanti di alto livello, è normale che calciatori di questo calibro possano avere un periodo negativo sotto il profilo realizzativo. Non mi pongo domande e non ho preoccupazioni per Kylian”.