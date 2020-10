FOTO Palermo, videochiamata di gruppo per i rosanero: alcuni membri del club ancora in isolamento

Il Palermo in quarantena.

Alcuni membri del club rosanero, tra calciatori e staff, sono in isolamento a causa del focolaio da Coronavirus nato nei gironi scorsi nella compagine siciliana. Grazie all’isolamento organizzato dalla società di Dario Mirri, i calciatori risultati negativi al tampone per la ricerca del Covid-19 hanno potuto continuare gli allenamenti nonostante il rinvio di diversi incontri dei rosanero in Serie C. I membri del club risultati positivi, invece, hanno continuato il loro isolamento dopo i diversi cicli dei tamponi, l’ultimo dei quali ha evidenziato 6 guariti. Il centrocampista del Palermo Malaury Martin, con una foto condivisa sulle stories del proprio profilo Instagram, mostra che i diversi membri del club rosanero si tengono in contatto nonostante la qurantena.

