FOTO Palermo, rimpatriata tra compagni: relax in barca per Santana, Floriano e non solo…

Rimpatriata rosanero.

Lo scorso 8 giugno, il Consiglio Federale andato in scena a Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della Lega Nazionale Dilettanti (LND) – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla Coronavirus. Il Palermo, dunque, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento, è tornato tra i professionisti.

Serie C, oggi il termine per l’iscrizione: Siena in dubbio, ottimismo per il Catania. Il Palermo…

Incassata la prima importante promozione, alcuni dei rosanero già rientrati nel capoluogo siciliano, si sono riuniti a due settimane circa dal ritiro pre-campionato in quel di Petralia Sottana, per godersi gli ultimi scorci d’estate prima di tuffarsi a pieno nella prossima stagione. Questa mattina, infatti, Andrea Accardi, Roberto Crivello, Roberto Floriano, Mario Alberto Santana, Buba Marong, Giammarco Corsino e Danilo Ambro – seppur quest’ultimo abbia deciso di declinare l’invito del Palermo valutando nuove possibili soluzioni -, hanno trascorso una giornata in barca insieme tra sole, mare e relax, come testimonia gli scatti pubblicati dagli stessi sul proprio account Instagram.

Calciomercato Palermo, Ambro declina l’invito: niente provino, valuterà altre offerte

Di seguito, le foto in questione.