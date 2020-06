FOTO Palermo, rimpatriata rosanero in quel di Firenze: Pelagotti incontra Fallani e Peretti

Rimpatriata rosanero in quel di Firenze.

Lo scorso 8 giugno, il Consiglio Federale andato in scena a Roma, ha votato e ha deciso – ratificando la richiesta della LND (Lega Nazionale Dilettanti) – la promozione “d’ufficio” delle prime in classifica di ogni girone del campionato di Serie D, sospeso definitivamente a causa dell’emergenza sanitaria globale legata alla Coronavirus. Il Palermo, dunque, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B dell’anno scorso ed il conseguente fallimento, è tornato tra i professionisti.

Incassata la prima importante promozione, i rosanero hanno salutato il capoluogo siciliano per godersi le vacanze estive prima del raduno mirato alla preparazione della prossima stagione. L’ultimo in ordine di tempo a lasciare la città è stato Alberto Pelagotti. Ma l’estremo difensore classe ’89 – orgoglioso di aver scritto da protagonista una pagina importante della storia del club targato Hera Hora -, non riesce a far a meno di Palermo e di tutto ciò che ne concerne, così nella giornata di ieri ha incontrato in un bar di Firenze Mattia Fallani e Manuel Peretti, due degli under che il numero uno rosanero ha preso sotto la sua ala protettrice, come testimonia lo scatto pubblicato su Instagram dagli stessi.

Di seguito, la foto in questione.